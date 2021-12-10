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30 минут назад

Врач рассказал о случаях обнаружения рака по фотографии

Доктор Каран Раджан рассказал, как можно спасти себе жизнь, внимательно просмотрев фотографии с новогодних праздников. Этим он поделился в своем TikTok-аккаунте, сообщает The Sun.

Врач рассказал о случаях обнаружения рака по фотографии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, при фотографии со вспышкой глаза у людей выглядят красными, потому что вспышка фотоаппарата освещает сосуды в глазном дне. Это называется "красным рефлексом".

"Если вы заметили, что в одном глазу отсутствует красный рефлекс или он имеет ненормальный цвет, например желтый, белый или черный, вам следует обратиться к врачу",

— пояснил Раджан.

При этом он отметил, что такой эффект вовсе не говорит о том, что к человека есть заболевание, так как есть люди с уже врожденной подобной аномалией, однако это может быть симптомом рака глазного яблока, также известной как ретинобластома.

Читайте также о ранних симптомах рака кишечника.

Болезни и лекарства,
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