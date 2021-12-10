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1 час назад

Врач назвал ранние симптомы рака кишечника

Врач-терапевт Сури Дадашев перечислила симптомы, по котором можно выявить рак кишечника на ранней стадии.

Врач назвал ранние симптомы рака кишечника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рак кишечника является злокачественным заболеванием, опухоль при котором локализуется в тонком или толстом кишечнике. Помимо общей слабости среди симптомов необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и отвращение к мясной пище, а также увеличивающаяся бледность, головные боли и головокружения.

Неприятный вкус во рту, отрыжку, изжогу, тошноту и рвоту Дадашева также назвала ранними признаками рака кишечника. Перечень характеристик этого заболевания он дополнила болями в животе, вздутием кишечника, запорами, диареей и появлением в кале слизи, крови или гноя.

Ежегодно каждому россиянину необходимо раз в год проходить диспансеризацию, вне зависимости от состояния его здоровья. Диагностика рака на раннем этапе позволяет использовать эффективнее менее сложное и дорогостоящее лечение.

Ранее "Рамблер" сообщал, как выявить рак по кашлю.

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