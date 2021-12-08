Назван способ выявить рак по кашлю

Эксперты организации Cancer Research UK назвали кашель самым распространенным признаком рака легких. Об этом пишет Express.

По словам специалистов, кашель может быть постоянно, стать болезненным или изменить «звучание». Кроме того, опасно появление крови с мокротой. Этот симптом указывает на наличие легочных инфекций.

Также медики назвали и другие признаки онкологического заболевания. Среди них внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.