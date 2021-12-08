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1 час назад

Назван способ выявить рак по кашлю

Эксперты организации Cancer Research UK назвали кашель самым распространенным признаком рака легких. Об этом пишет Express.

Назван способ выявить рак по кашлю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалистов, кашель может быть постоянно, стать болезненным или изменить «звучание». Кроме того, опасно появление крови с мокротой. Этот симптом указывает на наличие легочных инфекций.

Также медики назвали и другие признаки онкологического заболевания. Среди них внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) к перечисленным симптомам рака легких отнесли еще отеки лица и шеи и искривление формы пальцев.

Ранее ученые назвали провоцирующие рак привычки.

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