Ученые назвали провоцирующие рак привычки

Китайские раскрыли, какие вредные привычки провоцируют рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-платформу WeChat.

По словам специалистов, на развитие онкологических заболеваний влияют недосып, плохое питание и депрессия. Отсутствие полноценного сна разрушает нервную систему человека и повышается раздражительность, что в итоге приводит к онкологии. Несбалансированное питание, в свою очередь, провоцирует проблемы с пищеварением и нарушает вывод жидкостей.