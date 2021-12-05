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3 часа назад

Ученые назвали провоцирующие рак привычки

Китайские раскрыли, какие вредные привычки провоцируют рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-платформу WeChat.

Ученые назвали провоцирующие рак привычки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалистов, на развитие онкологических заболеваний влияют недосып, плохое питание и депрессия. Отсутствие полноценного сна разрушает нервную систему человека и повышается раздражительность, что в итоге приводит к онкологии. Несбалансированное питание, в свою очередь, провоцирует проблемы с пищеварением и нарушает вывод жидкостей.

«Высокий риск онкологии есть у пациентов с длительной депрессией»,

— добавили ученые.

Читайте также о том, что врачи назвали нетипичные симптомы рака легких.

Болезни и лекарства,РИА Новости,
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