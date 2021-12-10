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1 час назад

Терапевт рекомендует есть в морозы пельмени

Врач-терапевт, заместитель главврача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина заявила, что в зимнее время важно придерживаться сбалансированного питания, употребляя при этом богатую углеводами пищу. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

Терапевт рекомендует есть в морозы пельмени
Фото: РамблерРамблер

Медик рекомендует отказаться от кофе и кофеиносодержащих напитков, а также от алкоголя, поскольку он может привести к переохлаждению и обморожению.

"В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причем они сбалансированы таким образом, что человек быстро согревается и долгое время испытывает чувство насыщения",

– отметила Луканина.

Терапевт также рекомендует не забывать о важности защиты открытых участков кожи зимой. Для этого можно использовать, например, средства с повышенным содержанием липидов.

Читайте также об опасности приема алкоголя на холоде.

Болезни и лекарства,Газета.Ru,
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