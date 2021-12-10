Мясников предупредил об опасности приема алкоголя на холоде

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует не употреблять алкоголь на холоде. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск опубликован на YouTube.

По словам медика, спиртные напитки дают человеку обманчивое чувство тепла, а это может привести к повреждению тканей из-за холода:

"Все обморожения, которые встречаются в той или иной степени, [диагностируют] только у людей, которые употребляют в таких условиях алкоголь".

Мясников также добавил, что при активных действиях в мороз, например, ходьбе и езде, алкоголь противопоказан.