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1 час назад

Назван самый полезный для печени напиток

Диетолог Кортни Д'Анджело назвала самый полезный напиток для печени. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Назван самый полезный для печени напиток
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала об исследовании, согласно которому кофе без сахара может снизить риск развития цирроза, а также предотвращает развитие неалкогольной жировой болезни печени.

Польза напитка заключается в том, что он может уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени. Именно эти вещества предотвращают повреждение клеток в органе. Кофе может служить профилактикой для рубцевания печени, что также снижает риск цирроза и других заболеваний.

"Было проведено множество исследований, которые доказали, что кофе помогает снизить риск цирроза, а также защищает от жировой болезни печени"

Для того, чтобы напиток сохранял свои полезные свойства, его нужно пить без сахара, молока или сливок, а также без других добавок, в том числе сиропов. Исследования показали, что добавленный сахар наоборот может навредить печени.

Ранее нутрициолог назвала овощ, снижающий давление и улучшающий работу печени.

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