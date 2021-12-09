Медик назвал ошибки россиян при покупке лекарств

"Одна из основных ошибок заключается в том, что человек с первыми симптомами болезни идет не к врачу, а отправляется в аптеку. В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях. Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит. Например, при нарушении работы печени и почек некоторые лекарства отпадают, а в аптеке этого могут не знать", – объяснил эндокринолог.