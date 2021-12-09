Медик назвал ошибки россиян при покупке лекарств

О том, какие ошибки допускают россияне при выборе и покупке лекарств, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Виктор Жиляев.
Первой ошибкой медик считает попытку заменить походом в аптеку обращение к специалисту. Многие полагаются на советы некомпетентных людей и в итоге не помогают, а вредят себе.
"Одна из основных ошибок заключается в том, что человек с первыми симптомами болезни идет не к врачу, а отправляется в аптеку. В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях. Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит. Например, при нарушении работы печени и почек некоторые лекарства отпадают, а в аптеке этого могут не знать", – объяснил эндокринолог.
Второй ошибкой эксперт считает то, что пациенты меняют дозировку препарата без предварительной консультации с врачом.
"Следующий пункт, который можно отметить, – это самостоятельная коррекция дозы препарата. То есть человеку врач назначил препарат в определенной дозе, но в аптеке пациент решает, что ему нужна меньшая доза, и берет ее. Это происходит, если в аптеке нет нужной дозы. В таких случаях лечение будет неэффективным", – объясняет Жиляев.
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