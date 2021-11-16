Врач назвал запрещенные при COVID-19 лекарства

По словам эксперта, зачастую у пациентов с COVID-19 развивается бактериальная инфекция, но до этого не следует назначать антибиотики. При этом самостоятельное употребление этих препаратов доктор назвал недопустимым, уточнив, что они могут негативно влиять на качество иммунного ответа от организма. Кроме того, подчеркнул Чурадзе, прием антибиотиков без показания повышает устойчивость флоры к нему.