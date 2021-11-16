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Врач назвал запрещенные при COVID-19 лекарства

Катерина Саломе
2 часа назад

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе перечислил запрещенные для приема лекарства при COVID-19. Как утверждает специалист, заражение коронавирусом не является показанием к назначению антибиотиков. Его слова передает радио Sputnik.

Врач назвал запрещенные при COVID-19 лекарства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, зачастую у пациентов с COVID-19 развивается бактериальная инфекция, но до этого не следует назначать антибиотики. При этом самостоятельное употребление этих препаратов доктор назвал недопустимым, уточнив, что они могут негативно влиять на качество иммунного ответа от организма. Кроме того, подчеркнул Чурадзе, прием антибиотиков без показания повышает устойчивость флоры к нему.

«Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, в достаточной дозе и на достаточно длительный промежуток времени»,

— подчеркнул специалист.

Также эксперт напомнил симптомы, при которых требует незамедлительно обратиться к врачу. По его мнению, самым надежным способом снижения риска развития инфекции является вакцинация.

«В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью»,

— резюмировал врач.

Ранее мы сообщали о том, что вирусолог назвал плюсы и минусы внутривенного препарата от COVID-19.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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