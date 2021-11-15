Вирусолог назвал плюсы и минусы внутривенного препарата от COVID-19

«Когда вы выпиваете таблетку, она начинает действовать примерно через час-два из-за того, что она должна попасть в желудок и кишечник, раствориться, просочиться через стенки, и только после этого она начинает делать свое дело. Препараты, которые вводятся внутривенно, действуют практически сразу, так как попадают в кровоток и быстро распространяются по организму», — рассказал Нетесов.