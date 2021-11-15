Вирусолог назвал плюсы и минусы внутривенного препарата от COVID-19

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о плюсах и минусах внутривенного кандидатного противовирусного препарата «Арепливир». Его слова передает "Лента. ру".
«Арепливир» стал первым отечественным инъекционный препаратом для лечения коронавируса прямого действия, который прошел регистрацию в России. До конца 2021 года препарат поступит в больницы.
«Когда вы выпиваете таблетку, она начинает действовать примерно через час-два из-за того, что она должна попасть в желудок и кишечник, раствориться, просочиться через стенки, и только после этого она начинает делать свое дело. Препараты, которые вводятся внутривенно, действуют практически сразу, так как попадают в кровоток и быстро распространяются по организму», — рассказал Нетесов.
При этом вирусолог отметил, что к данному препарату есть вопросы, так как «Фавипиравир» — японская разработка, и на родине для лечения COVID-19 его не применяют.
«Честно говоря, меня удивляет, как он у нас получил распространение, когда на родине этого препарата его для лечения COVID-19 не применяют, а Япония — далеко не отсталая страна. Если там что-то проверили, то это надежно», — подчеркнул биолог.
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