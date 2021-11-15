Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Вирусолог назвал плюсы и минусы внутривенного препарата от COVID-19

Даша Краснова
6 часов назад

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о плюсах и минусах внутривенного кандидатного противовирусного препарата «Арепливир». Его слова передает "Лента. ру".

«Арепливир» стал первым отечественным инъекционный препаратом для лечения коронавируса прямого действия, который прошел регистрацию в России. До конца 2021 года препарат поступит в больницы.

«Когда вы выпиваете таблетку, она начинает действовать примерно через час-два из-за того, что она должна попасть в желудок и кишечник, раствориться, просочиться через стенки, и только после этого она начинает делать свое дело. Препараты, которые вводятся внутривенно, действуют практически сразу, так как попадают в кровоток и быстро распространяются по организму», — рассказал Нетесов.

При этом вирусолог отметил, что к данному препарату есть вопросы, так как «Фавипиравир» — японская разработка, и на родине для лечения COVID-19 его не применяют.

«Честно говоря, меня удивляет, как он у нас получил распространение, когда на родине этого препарата его для лечения COVID-19 не применяют, а Япония — далеко не отсталая страна. Если там что-то проверили, то это надежно», — подчеркнул биолог.

Ранее "Рамблер" сообщал о самых популярных в период пандемии COVID-19 лекарствах.

Новости,Видео,Сергей Нетесов,Lenta.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители