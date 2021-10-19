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Названы самые популярные в период пандемии COVID-19 лекарства

Катерина Саломе
28 минут назад

Эксперты перечислили самые популярные в период пандемии коронавируса лекарства. Среди них оказались антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые популярные в период пандемии COVID-19 лекарства
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"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок. Вторым по востребованности граждан стало жаропонижающее средство - парацетамол. Его приобрели 31 миллион упаковок",

- поведали специалисты, добавив, что топ-10 также вошли арбидол, дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим, амоксицилин и эликсис, левофлоксацин.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов напомнил о промаркировке 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. По его словам, в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей.

"Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов",

- резюмировал Юсупов.

На данный момент снова зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал способ остановить его.

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