Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Об этом сообщает издание «Известия».
Успешность прививочной кампании, по словам медика, зависит от активности жителей. Эффект от вакцинации — это вопрос времени.
«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации», — сказал Эдуард Шунков.
Он отметил, что антипрививочное движение влияет на мнение всего населения. По мнению эпидемиолога, из-за этого люди ставят под угрозу множество жизней.
Согласно данным за 18 октября, за сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выше всего заболеваемость в Москве (6823 новых случаев COVID-19) и Санкт-Петербурге (3097).