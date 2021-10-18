Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Об этом сообщает издание «Известия».

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Успешность прививочной кампании, по словам медика, зависит от активности жителей. Эффект от вакцинации — это вопрос времени.

«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации», — сказал Эдуард Шунков.

Он отметил, что антипрививочное движение влияет на мнение всего населения. По мнению эпидемиолога, из-за этого люди ставят под угрозу множество жизней.