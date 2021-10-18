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Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

Анна Шутова
4 часа назад

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Об этом сообщает издание «Известия».

Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успешность прививочной кампании, по словам медика, зависит от активности жителей. Эффект от вакцинации — это вопрос времени.

«К сожалению, сейчас очень активным стало антипрививочное движение, которому никто не мешает распространять слухи о неэффективности существующих вакцин и дискредитировать всю программу вакцинации», — сказал Эдуард Шунков.

Он отметил, что антипрививочное движение влияет на мнение всего населения. По мнению эпидемиолога, из-за этого люди ставят под угрозу множество жизней.

Согласно данным за 18 октября, за сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выше всего заболеваемость в Москве (6823 новых случаев COVID-19) и Санкт-Петербурге (3097).

Ранее в РАН назвали процент людей, у которых выявили симптомы "желудочного ковида".

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