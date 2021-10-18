Посчитан процент заболевших с симптомами "желудочного COVID"

В РАН назвали процент людей, у которых выявили симптомы только "желудочного ковида". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологи и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Нину Тикунову.

Новосибирские ученые обследовали более 3,5 тысяч пациентов на симптомы "желудочного ковида" — острое кишечное расстройство с диареей, болью и другими проблемами с ЖКТ. Таких, по словам представителя РАН, 1,5 процента зараженных.

«У них присутствуют только кишечные признаки и нет поражения легких, нет кашля и насморка», — пояснила Тикунова.

В таком случае, говорит эксперт, человек является переносчиком вируса. При этом мазки и тесты будут у него отрицательными. Однако вирус он все равно может передавать, так как коронавирус может переходить от человека к человеку фекально-оральным путем.