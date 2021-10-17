Как спасти печень после коронавируса

При лечении коронавируса зачастую используются препараты, оказывающие токсическое воздействие на печень. Во время заражения печень перегружается и больше не может в обычном режиме выводить продукты распада медицинских препаратов.

В частности, очень многие пациенты, которые перенесли коронавирус, отмечают что после принимаемых лекарств страдают печень и весь желудочно-кишечный тракт.

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Специалисты объясняют, что токсическое воздействие на печень оказывают антибиотики, противомалярийные препараты, интерфероны и другие препараты, используемые при лечении COVID-19. Об этом говорится в рекомендациях Европейского общества по изучению печени.

"При COVID-19 повреждение печени происходит за счет непосредственного воздействия вируса SARS-CoV-2, тканевой гипоксии, которая развивается на фоне легочной недостаточности. Все это усугубляется токсическим воздействием продуктов метаболизма, например, повышенным уровнем аммиака. Если его уровень повышается, то это приводит к двум негативным последствиям.

Во-первых – к повреждению клеток головного мозга и развитию энцефалопатии. Усталость, физическая или интеллектуальная, может говорить о повышенном уровне аммиака в организме. Во-вторых – к повреждению тканей печени и образованию фиброза", — рассказал МК Леонид Борисович Лазебник, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР).

Печень же в организме отвечает за целый ряд функций, среди которых обмен веществ, обезвреживание, кроветворение и выведение токсинов и шлаков. Поэтому лучше избегать сбоев в работе печени и внимательно следить за ее состоянием.

По словам специалистов, риск развития проблем с печенью могут увеличить переедание и малоподвижный образ жизни. Поэтому важно делать зарядку, ходить пешком, соблюдать режим питания и есть часто и небольшими порциями.