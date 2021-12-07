Что делать с "синюшными" руками

С наступлением холодов у некоторых людей начинают синеть руки. Сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова в беседе с радио Sputnik рассказала, что делать при появлении необычной реакции на морозы.

По словам доктора, нормальной реакцией на холод считается покраснение конечностей. Если же руки бледнеют или синеют, это свидетельствует о возможном нарушении кровообращения, отметила эксперт. Она также подчеркнула, что изменение цвета обычно происходит на втором и четвертом пальце.

"Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках",

– заявила врач.

Доктор дала несколько рекомендаций тем, кто столкнулся с такой проблей. Прежде всего, она советует отказаться от курения и по возможности избегать переохлаждения.

"Еще надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения. Затем уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания",

– резюмировала Акулова.