Врач рассказал, как обезопасить себя в гололед

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как обезопасить себя в гололед. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт рекомендует готовиться к гололеду заранее. Девушкам он советует отказаться от каблуков, отдав предпочтение в пользу обуви на плоской рифлёной подошве или с низкими широкими каблуками

"Если она все равно скользит, то можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах",

— поделился лайфхаком специалист.

По словам врача, даже в случае опоздания ни в коем случае нельзя бегать в гололед. Также стоит внимательно отнестись к выбору верхней одежды: она должна быть рыхлой и мягкой.

"Нельзя держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию. Очень опасно передвижение во время гололёда в нетрезвом состоянии. А при любой возможности лучше оставайтесь дома",

— резюмировал доктор.