Врач рассказал, как понизить давление без лекарств

Телеведущий и врач Майкл Мосли рассказал о нестандартных методах, которые помогут при повышенном давлении. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как рассказал медик, если вы хотите удержать результат, то нужно похудеть и сократить употребление соли. Однако, это работает только в долгосрочной перспективе. Эти способы Мосли назвал самыми эффективными, но сложными.

Эксперт рассказал, что в погоне за быстрым результатом поможет пение. Оно снижает уровень гормона кортизола, который вырабатывается из-за стресса. Он влияет на давление и уровень сахара в крови. Мосли отметил, что этот способ работает мгновенно. Однажды у одной из его пациенток во время операции резко подскочило давление. Она начала петь, и все прошло.

Мосли рекомендует ежедневно принимать горячую ванну. Пар расширяет сосуды и способствует правильной работе сердца. Такой способ посоветовали японские ученые. Они провели исследование и выяснили, что среди тех, кто каждый день принимал горячую ванну, на 28% снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 26% снизился риск инсульта.

Есть еще два других способа. Врач посоветовал съесть небольшой кусочек темного шоколада. В нем содержатся антиоксиданты флаванолы, способные расширять артерии. Можно заняться дыхательной гимнастикой, которая расширяет сосуды и уменьшает частоту сердцебиения.