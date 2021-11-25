Названы продукты, способные замедлить старение мужчин

Диетологи рекомендуют мужчинам старше 50 лет употреблять некоторые виды продуктов, которые способны замедлить старение.

Консультант по питанию Рэйчел Файн считает, что к таким продуктам относится авокадо. Дело в том, что в авокадо есть много

мононенасыщенных жиров, помогающие снизить скачки сахара в крови. При этом в его составе содержатся витамины группы B и C и антивозрастные антиоксиданты.

"Фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин — это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения", — отмечает эксперт.

Кроме того, мужчинам после 50 лет советуют включать в рацион спаржу, способную защитить от некоторых видов онкологии. Такую рекомендацию дала диетолог Кара Ландау.

В спарже содержатся много пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Именно здоровый кишечник, по ее словам, может отсрочить болезни.

Отличным источником жирных кислот являются лосось, тунец, скумбрия, сельдь, треска.

Также мужчинам посоветовали добавить в свой рацион больше зелени, потому как она поможет замедлить старение мозга. Капуста, шпинат и руккола еще и богаты витамином K, который обладает противовоспалительным действием.

"Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин", — цитирует диетолога Мариссу Мишулам издание Eat This Not That.

По ее словам, работу мозга улучшают и грецкие орехи.