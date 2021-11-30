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1 час назад

Раскрыт необычный симптом рака крови

Стало известно о необычном симптоме рака крови. Так, о его развитии могут свидетельствовать синяки на коже. Об этом пишет Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK.

Раскрыт необычный симптом рака крови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть. <…> Их сложнее обнаружить на темной коже»,

— сообщили врачи.

К другим симптомам онкологического заболевания эксперты отнесли необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, ночную потливость, бледность, появление тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах. Как отметили специалисты, у одних пациентов симптомы могут отсутствовать, а у других — появляются медленно.

Ранее мы писали о том, что онколог назвал способы защиты от рака.

Болезни и лекарства,
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