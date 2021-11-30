Раскрыт необычный симптом рака крови

Стало известно о необычном симптоме рака крови. Так, о его развитии могут свидетельствовать синяки на коже. Об этом пишет Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK.

«Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть. <…> Их сложнее обнаружить на темной коже»,

— сообщили врачи.

К другим симптомам онкологического заболевания эксперты отнесли необъяснимую потерю веса, шишки на теле, одышку, ночную потливость, бледность, появление тяжелых инфекций, лихорадку, сыпь или зуд, а также боли в костях и суставах. Как отметили специалисты, у одних пациентов симптомы могут отсутствовать, а у других — появляются медленно.