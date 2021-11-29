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Онколог назвал способы защиты от рака

Мария Каткова
3 часа назад

Онколог Эльхан Ибрагимов рассказал о четырех существующих способах защиты от рака. Об этом сообщает "Российская газета".

Онколог назвал способы защиты от рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметил, что не существует "противораковых диет", но можно помочь себе отказом от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и переедания. Он посоветовал следить за здоровьем и регулярно проходить осмотры и диспансеризацию.

"Также следует сократить употребление фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, газированных напитков, маргарина, чипсов, снеков и так далее. Но сократить - это не значит вычеркнуть из рациона. Иногда все вышеперечисленное можно есть. Например, 1-2 раза в неделю"

Ибрагимов отметил, что благодаря регулярным медицинским осмотрам, выявляемость рака на первых стадиях увеличилась в восемь раз. Чем раньше удается обнаружить злокачественную опухоль, тем успешнее будет ее лечение.

"Также диспансеризация позволяет выявить факторы риска и, в некоторых случаях, предотвратить заболевание"

Иногда предотвратить рак не получается. Тогда необходимо выявить его на ранней стадии, а это проблематично из-за отсутствия явных симптомов. Врач назвал 3 основных симптома рака легкого.

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