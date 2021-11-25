Онколог назвал 3 основных симптома рака легкого

Первый и главный признак - осиплость голоса без видимой причины.

"Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено".

На более ранних этапах заболевания появляются кашель и периодическая одышка. Но далеко не все обращают внимание на данные признаки.