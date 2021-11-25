Онколог назвал 3 основных симптома рака легкого

Член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, доктор медицинских наук Михаил Давыдов рассказал, какие три основных симптома развития рака легкого. Его слова приводит "Газета.ру".
Первый и главный признак - осиплость голоса без видимой причины.
"Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено".
На более ранних этапах заболевания появляются кашель и периодическая одышка. Но далеко не все обращают внимание на данные признаки.
"Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90% случаев проявляет себя на поздних стадиях. Чаше всего рак легкого встречается у возрастных пациентов, старше 55 лет".