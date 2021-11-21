Онкологи назвали добавки, провоцирующие развитие рака

Онкологи из США перечислили пищевые добавки, которые существенно увеличивают риск развития рака. Об этом пишет Journal of the National Cancer Institute, именно там опубликовано исследование по данной теме.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 35 тысяч человек. Ученые хотели выявить роль пищевых добавок в профилактике онкологических заболеваний.

Участникам исследования было предложено принимать витамин Е и селен. Но достаточно было этот эксперимент был остановлен, потому что ученые зафиксировали внезапный рост онкологических заболеваний именно среди добровольцев.

Оказалось, что дополнительные дозы селена вместе с витамином Е провоцируют образование злокачественных клеток у той части участников, у которых уровень данного минерала был в норме или даже повышен. Риск развития злокачественных новообразований увеличился почти на 91%.

При этом у участников, у которых изначально был низкий уровень селена в организме, проблем со здоровьем не наблюдалось.

"Наше исследование показывает, что как прием лекарственных препаратов, так и прием пищевых добавок должен проводиться строго по рекомендациям и под контролем медицинских работников",

- заявил соавтор исследования доктор Алан Кристал.