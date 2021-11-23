Доктор Мясников назвал убивающий щитовидку препарат

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал препарат, который разрушает щитовидную железу. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

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Доктор объяснил, что опасность для щитовидной железы представляет препарат «Амиодарон», который применяют против мерцательной аритмии.

"Чем оно [лекарство] хорошо? Оно прекрасно снимает аритмию. Наверное, это самое мощное лекарство для лечения мерцательной аритмии. Чем оно плохо? Оно убивает щитовидную железу", — объяснил Мясников.

Мясников объяснил, что этот медицинский препарат резко повышает количество йода в организме, потому так как на 37% состоит из этого вещества.

«Один из факторов риска для любого воспаления щитовидной железы — это избыток йода», — считает Мясников.