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Врачи обнаружили опасность аспирина для сердца

Диана Товсепова
1 час назад

Немецкие исследователи из Фрайбургского университета в Германии заявили о вреде приема аспирина людьми с определенными факторами риска.

Врачи обнаружили опасность аспирина для сердца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты из Германии около пяти лет изучали воздействие аспирина на 30 тысячах человек и пришли к выводу, что прием этого препарата способен вызывать сердечную недостаточной у люде1 с диабетом, лишним весом и вредными привычками.

В частности, за весь срок исследования сердечная недостаточность была выявлена у 1330 пациентов. Корректируя факторы риска, врачи поняли, что 26% из них регулярно принимали аспирин.

Ученые собираются продолжить исследования о влиянии аспирина на человеческий организм и рекомендуют пациентам из групп риска уменьшить прием аспирина. Об этом пишет издание Wiley Online Library.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом обнаруживаются проблемы с сердцем.

По словам медика, проблемы с сердцем возникают и у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. В группе повышенного риска находятся те, кто предрасположен к заболеваниям подобного рода.

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