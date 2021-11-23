Врачи обнаружили опасность аспирина для сердца

Немецкие исследователи из Фрайбургского университета в Германии заявили о вреде приема аспирина людьми с определенными факторами риска.

Специалисты из Германии около пяти лет изучали воздействие аспирина на 30 тысячах человек и пришли к выводу, что прием этого препарата способен вызывать сердечную недостаточной у люде1 с диабетом, лишним весом и вредными привычками.

В частности, за весь срок исследования сердечная недостаточность была выявлена у 1330 пациентов. Корректируя факторы риска, врачи поняли, что 26% из них регулярно принимали аспирин.

Ученые собираются продолжить исследования о влиянии аспирина на человеческий организм и рекомендуют пациентам из групп риска уменьшить прием аспирина. Об этом пишет издание Wiley Online Library.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом обнаруживаются проблемы с сердцем.