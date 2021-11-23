У половины переболевших COVID нашли проблемы с сердцем

У каждого второго перенесшего коронавирус, согласно статистике, отмечаются проблемы в работе сердца. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова, ее слова цитируют «Известия».

По словам медика, проблемы с сердцем возникают и у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. В группе повышенного риска находятся те, кто предрасположен к заболеваниям подобного рода.

"Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности", — отметила специалист.

Она рекомендовала пройти комплексный генетический анализ для выявления предрасположенности к этим патологиям. Это исключит риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали о болях во всем теле после коронавируса. Так, главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев сообщил, что перенесшие коронавирус пациенты жалуются на мигрирующие боли по всему телу.