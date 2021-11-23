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Медики обнаружили у половины переболевших COVID проблемы с сердцем

Диана Товсепова
2 часа назад

У каждого второго перенесшего коронавирус, согласно статистике, отмечаются проблемы в работе сердца. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова, ее слова цитируют «Известия».

У половины переболевших COVID нашли проблемы с сердцем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, проблемы с сердцем возникают и у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. В группе повышенного риска находятся те, кто предрасположен к заболеваниям подобного рода.

"Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности", — отметила специалист.

Она рекомендовала пройти комплексный генетический анализ для выявления предрасположенности к этим патологиям. Это исключит риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали о болях во всем теле после коронавируса. Так, главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев сообщил, что перенесшие коронавирус пациенты жалуются на мигрирующие боли по всему телу.

«Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове», — отмечает невролог.

Коронавирус,Анна Сафонова,газета "Известия",
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