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Невролог объяснил боли всего тела после коронавируса

Даша Краснова
1 час назад

Главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев сообщил, что перенесшие коронавирус пациенты жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Врач объяснил, почему они возникают. Его слова передает радио Sputnik,

Невролог объяснил боли всего тела после коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В среднем, болях сообщают около десяти процентов переболевших COVID-19. Симптом нередко сопровождается повышенной утомляемостью и нарушением сна. Тургунхужаев назвал характеристиками заболевания фибромиалгия и последствиями коронавируса.

«Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове», — объяснил невролог.

При этом россиянам с болевым синдромом необходимо обратиться за медицинской помощью. Недуг может быть вызван не только воспалительной реакцией, но и дисфункцией нервной системы из-за перенесенного вируса. Болезнь негативно отражается на эндокринной, нервной и эмоциональной системах человека.

«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», — отметил Тургунхужаев.

Пациентов с мигрирующими болями лечат с помощью лекарственных препаратов, а также такими немедикаментозными методами, как ЛФК и психотерапия хронической боли.

Ранее "Рамблер" сообщал, в чем отличие разной головной боли.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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