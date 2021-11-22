Невролог объяснил боли всего тела после коронавируса

«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», — отметил Тургунхужаев.