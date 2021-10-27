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Чем различаются головные боли

Мария Иглина
2 часа назад

Головная боль может стать хронической, что приведет к ухудшению работоспособности и нормальному функционированию в обществе. "Рамблер" расскажет, какие есть виды головных болей и их причины возникновения.

Чем различаются головные боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Каждая головная боль имеет собственный набор симптомов и возникает по разным причинам, и нуждается в разных методах лечения.

Всего есть пять основных типов боли: синусная, кластерная, от стресса и напряжения, мигрень и синдром ВНЧС. Так, синусная обычно появляется в связке с простудой, гриппом и сезонной аллергией, а располагается боль в области надбровных дуг, носа и скул. Проблема кроется в воспаленных и раздраженных носовых пазухах.

Кластерная чаще встречается у мужчин и проявляется приступом сильной боли или жжением в области глаз. Иногда боли могут продолжаться годами. Облегчить состояние помогают специальные техники дыхания и некоторые медикаменты, которые выписывает врач после осмотра.

Головная боль от стресса и напряжения встречается чаще. Ее можно узнать по ряду признаков: чувствуется по обеим сторонам головы или шеи, чувствительность к свету и шуму, бессонница и рассеянность.

Мигрень, в свою очередь, проявляется в одной половине головы сильной пульсирующей болью, часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету и шуму. Она может продолжаться часами или даже днями.

А синдром ВНЧС, побочный эффект проблем с височно-нижнечелюстным суставом, можно определить по боли и дискомфорту в челюсти, вокруг уха, в шее и плечах, когда вы едите, говорите или широко открываете рот, а также по припухлости с одной стороны лица.

Важно не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к профильному специалисту.

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