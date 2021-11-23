Педиатр развеял мифы об аллергии

Российский врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярные мифы, связанные с аллергическими реакциями. Своим мнением он поделился в посте, опубликованном в Instagram.

Доктор заявил, что на сегодняшний день аллергия — одно из самых распространенных хронических заболеваний. По словам эксперта, причиной развития недуга является нетипичная реакция на раздражитель.

«Реакция эта может быть разной интенсивности — от незначительной до смертельно опасной, как в случае с анафилактической реакцией на укусы пчел или ос»,

— подчеркнул врач.

Как утверждает Продеус, аллергические симптомы можно легко спутать с отравлением или принять за ОРВИ. Поэтому эксперт рекомендует своевременно обращаться к специалисту для диагностики, чтобы он в последствии назначил соответсвующее лечение. Принимать антигистаминные препараты самостоятельно телеведущий не советует.