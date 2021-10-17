Раскрыты основные причины аллергии у жителей мегаполиса

Основными причинами появления аллергических реакций у жителей больших городов специалисты называют загрязненный воздух и постоянный стресс. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-аллерголог столичного Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.
"Аллергия — это генетически детерминированное заболевание. Вопрос в том, разовьем мы генетику свою или нет. Триггеры могут быть различные. Жители мегаполисов постоянно подвержены действию аэрополлютантов — химических веществ, которые раздражают слизистую. Соответственно, восприимчивость к аллергенам увеличивается. Жители мегаполисов находятся в состоянии хронического стресса. Иммунная, нервная и эндокринная системы взаиморегулируются, влияют друг на друга. Поэтому стрессы, какие-то ситуации тоже могут являться триггером для возникновения аллергических реакций".
Если мужчина и женщина, которые страдают от проявлений аллергии, решат завести детей. То вероятность, что у их отпрысков будет подобная патология, составляет 70-80%.
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