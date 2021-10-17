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Раскрыты основные причины аллергии у жителей мегаполиса

Стелла Шмель
1 час назад

Основными причинами появления аллергических реакций у жителей больших городов специалисты называют загрязненный воздух и постоянный стресс. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала врач-аллерголог столичного Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.

Раскрыты основные причины аллергии у жителей мегаполиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Аллергия — это генетически детерминированное заболевание. Вопрос в том, разовьем мы генетику свою или нет. Триггеры могут быть различные. Жители мегаполисов постоянно подвержены действию аэрополлютантов — химических веществ, которые раздражают слизистую. Соответственно, восприимчивость к аллергенам увеличивается. Жители мегаполисов находятся в состоянии хронического стресса. Иммунная, нервная и эндокринная системы взаиморегулируются, влияют друг на друга. Поэтому стрессы, какие-то ситуации тоже могут являться триггером для возникновения аллергических реакций".

Если мужчина и женщина, которые страдают от проявлений аллергии, решат завести детей. То вероятность, что у их отпрысков будет подобная патология, составляет 70-80%.

Ранее мы писали о том, как распознать аллергию на что-то необычное.

Новости,Ольга Мухина,Радиостанция "Говорит Москва",
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