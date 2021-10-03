На деньги и воду: как опознать необычную аллергию

Неопознанная аллергия вызывает головную боль, проблемы с кожей, плохое самочувствие и ряд других симптомов. "Рамблер" рассказывает, по каким признакам понять, что у вас аллергия на что-то редкое и необычное.
О нетипичных аллергиях и их проявлениях рассказывает Элина Шарифуллина, главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament.
Вода. Один человек на 23 миллиона страдает аквагенической уртикарией. Проблема тут не в составе воды, а в иммунной системе. Мытье рук, душ и даже питье воды могут обернуться зудом кожи, яркой пигментированной сыпью и даже удушьем.
Физические упражнения. Эта редкая аллергия проявляется бурно – чесоткой, астмой и проблемами с пищеварительным трактом. Людям вправду проблематично заниматься бегом или сделать пару жимов лежа.
Деньги. Прикосновение к деньгам – мощный антидепрессант, но не для каждого: сульфат никеля в составе монет может вызвать появление сыпи, удушье, вплоть до потери сознания.
Гаджеты. Никель содержится не только в монетах и купюрах, но и в мобильных телефонах, айподах и других гаджетах. Никелевый дерматит – не такое уж и редкое явление: ему подвержен 1% населения.
Половая жизнь. Покраснение кожи возникает в ответ на прикосновения и поцелуи – такое явление называется дермофрагмизмом. Также у небольшого количества женщин организм несовместим с семенной жидкостью партнера.
Латекс. Использование средств контрацепции или одноразовых перчаток может обернуться аллергической реакцией, вплоть до анафилактического шока.
Дерево. В редких случаях встречаются случаи полного неприятия дерева в любом виде – даже карандаша или бумаги. В большинстве случаев симптомы характеризуются раздражением и сыпью на кожных покровах, кашлем и чиханием.
Пиво и вино. Реакция идет на сульфиты – соли, которые содержатся в напитках. Проявления похожи на похмелье (или почти): недомогание, сыпь, головная боль.
Пластик. Человек не может попить из одноразового стаканчика, перекусить в фастфуде или воспользоваться кредиткой. Аллергия отражается в на коже и слизистых, вызывая сыпь, отек, покраснение и зуд.
Кофе. Вместо бодрости и заряда энергией у аллергика может возникнуть бред, приступы тревоги, панические атаки, галлюцинации, непроизвольные сокращения мышц, сыпь на коже, учащенное сердцебиение, расстройство зрения.
Яблоки возле березы. Одна из самых удивительно ювелирных аллергий обнаружилась у девочки из Иордании. При этом отдельно у нее нет аллергии ни на яблоки, ни на березы.
Еда. В мире всего несколько сотен людей, у которых любая еда вызывает дикие боли, рвотный рефлекс и сильнейший приступ аллергии. Методом проб и ошибок удается выяснить какой продукт наименее реактогенен, и пациенты и употреблять только его. Были случаи, когда человек всю жизнь мог есть только мед.
«Аллергией на солнце» называют несколько фотодерматозов, или повышенную чувствительность кожи к солнечным лучам. Они вызывают волдыри, покраснение и зуд. В самом солнечном свете нет аллергенов: реакция возникает, когда ультрафиолет воздействует на вещества на коже (крема, духи, мази).
«Аллергия на холод» — это наследственный холодовой аутовоспалительный синдром. Состояние способно вызвать летальный исход, особенно если его вовремя не отследить. К опасно резкому, необратимому нарастанию подобных симптомов приводит купание в холодном бассейне или холодный душ. Это серьезная патология, которая требует медицинского внимания.
«Аллергия на электричество» пока не доказана. Пациенты жалуются на головные боли и прочие недомогания. Только в Швеции электромагнитную сверхчувствительность официально признали заболеванием, от которого страдают больше 3% населения.
«Аллергия на компьютер» — реакция на химический реагент под названием трифенилфосфат, который используется для придания деталям компьютера огнеупорных свойств. У людей, которые долго сидят перед компьютером, наблюдают зуд, чихание и головную боль.
Чтобы определить, есть ли у вас аллергия, нужно сделать анализы, «спровоцировав» аллергическую реакцию. Предполагаемый аллерген наносят на кожу в небольшом количестве при помощи микро-ланцета. Если у человека есть аллергия, то на месте нанесения появится реакция — что-то наподобие комариного укуса.
Анализ крови можно использовать сам по себе или для подтверждения результатов кожных проб. Кровь исследуется на наличие антител к иммуноглобулину Е (IgE), которые организм вырабатывает при возникновении аллергической реакции. Обнаружение в крови высокого уровня антител IgE и присутствие связанных с ними симптомов помогает подтвердить диагноз.