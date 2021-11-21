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Врачи назвали главные опасные ошибки при лечении ОРВИ

Диана Товсепова
4 часа назад

Немецкие медики назвали основные ошибки при профилактике и лечении простуды. Об этом сообщил журнал

Врачи назвали главные ошибки при лечении ОРВИ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Focus.

Во-первых, специалисты посоветовали не использовать больше недели назальные средства, потому как слизистые оболочки бытро «привыкают» к стандартной дозировке, а это может привести к хроническому насморку. Кроме того, они отметили, что важно вывести спрей из носа перед следующим применением, а флакон нужно протирать перед введением, чтобы в слизистую носа не попадали бактерии.

Второй ошибкой назвали слишком быстрое использование жаропонижающих средств и резкое понижение температуры. Медики объяснили, что жар на самом деле помогает иммунной системе лучше справляться с вирусами. Специалисты считают, что не нужно сбивать температуру тела ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.

При этом во время простуды лучше не отказываться от отдыха. После приема жаропонижающих у многих больных появляется желание поскорее восстановить привычный режим жизни. Однако следует полностью долечиться и только тогда вернуться к физическим нагрузкам.

Четвертая ошибка — посещение сауны. Это не смягчает симптомы, как ожидают многие, а только нарушает терморегуляцию организма. Сауну стоит посещать только для профилактики, но не для лечения.

Ранее мы писали о том, чем отличается грипп от коронавируса.

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