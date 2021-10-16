Врачи назвали три отличия гриппа от коронавируса

С наступлением холодов количество больных ОРВИ и гриппом только увеличивается, но многие не понимают, как отличить их от коронавирусной инфекции. Все дело в том, что температура, кашель и заложенность носа могут проявляться и при ОРВИ, и при COVID-19. Врачи объяснили, по каким сигналам можно определить, что у больного именно ковид, в интервью порталу Letidor.ru.

«Настоятельно советую не прибегать к самолечению! Обратитесь к врачу в первые 3-4 дня от появления респираторных симптомов», — рекомендует Маргарита Соколова, терапевт, врач клинического госпиталя «Мать и дитя».

Отмечается, что отличить грипп от коронавируса сложно иногда даже опытному специалисту, но это очень важно, чтобы назначить эффективное лечение.

Главным отличием называют потерю обоняния, которая чаще всего встречается при коронавирусе, но и при гриппе чувствительность к запахам может снизиться из-за обильных выделениях из носа. поэтому, надо проверить, чувствуете ли вы резкие запахи. Если нет, то точно коронавирус.

Можно обратить внимание и на температуру. При гриппе она будет достигать отметки от 38 градусов, а при коронавирусе будет ниже — от 37.