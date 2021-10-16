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Врачи объяснили, как отличить грипп от коронавируса

Диана Товсепова
1 час назад

С наступлением холодов количество больных ОРВИ и гриппом только увеличивается, но многие не понимают, как отличить их от коронавирусной инфекции. Все дело в том, что температура, кашель и заложенность носа могут проявляться и при ОРВИ, и при COVID-19. Врачи объяснили, по каким сигналам можно определить, что у больного именно ковид, в интервью порталу Letidor.ru.

Врачи назвали три отличия гриппа от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Настоятельно советую не прибегать к самолечению! Обратитесь к врачу в первые 3-4 дня от появления респираторных симптомов», — рекомендует Маргарита Соколова, терапевт, врач клинического госпиталя «Мать и дитя».

Отмечается, что отличить грипп от коронавируса сложно иногда даже опытному специалисту, но это очень важно, чтобы назначить эффективное лечение.

Главным отличием называют потерю обоняния, которая чаще всего встречается при коронавирусе, но и при гриппе чувствительность к запахам может снизиться из-за обильных выделениях из носа. поэтому, надо проверить, чувствуете ли вы резкие запахи. Если нет, то точно коронавирус.

Можно обратить внимание и на температуру. При гриппе она будет достигать отметки от 38 градусов, а при коронавирусе будет ниже — от 37.

Третьее отличие — кашель. При гриппе кашель у больного будет с мокротой, а при коронавирусе, скорее всего, сухой.

Ранее в ВОЗ дали официальное определение постковидного синдрома.

Коронавирус,Маргарита Соколова,ВОЗ,Letidor.ru,
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