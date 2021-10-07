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ВОЗ впервые дала официальное определение постковидного синдрома

Стелла Шмель
2 часа назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание так называемого посковидного синдрома. По данным ВОЗ, от этого недуга страдает порядка 20% переболевших COVID-19.

Сформированное определение было представлено специальной рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ и сторонних университетов. Эксперты опросили несколько сотен пациентов в разных странах мира и проанализировали их состояние.

"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.

Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно от болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени",

— приводит "Коммерсант" выдержку из отчета ВОЗ.

Специалисты уверены, что постковидный синдром поможет лучше диагностировать отделение его от других болезней и недомоганий, что лучше скажется на лечении.

Специалисты будут продолжать изучать проявления посковидного синдрома по мере появления новых данных.

Коронавирус,Видео,ВОЗ,
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