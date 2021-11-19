Ученые назвали смертельно опасное последствие гипертонии

Группа ученых из Медицинской школы Бостонского университета заявила, что гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски. Результаты исследований они опубликовали в журнале Epilepsia.

Были проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, возраст которых в среднем составил 58 лет. Так, было зафиксировано 55 случаев эпилепсии, при этом у страдающих гипертонией эта опасная болезнь возникала в два раза чаще.

Также после исключения из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты, выяснилось, что гипертония связана с повышением вероятности развития эпилепсии в 2,44 раза. По мнению ученых, прием необходимых лекарств может снизить риск возникновения этой болезни.

На сегодняшний день около 50 миллионов людей страдают эпилепсией.