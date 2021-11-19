Врачи назвали продукт, способный вызвать инсульт

По словам экспертов, вероятность подобного нарушения повышается у тех, кто потребляет много соли. Дело в том, что эта приправа задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению кровяного давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют ограничить потребления консервированных супов и делать выбор в пользу таковых с меньшим содержанием соли.