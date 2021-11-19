Врачи назвали продукт, способный вызвать инсульт

Специалисты американского медицинского портала Home care assistance назвали способ значительно снизить риск инсульта. Об этом сообщает Express.
По словам экспертов, вероятность подобного нарушения повышается у тех, кто потребляет много соли. Дело в том, что эта приправа задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению кровяного давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют ограничить потребления консервированных супов и делать выбор в пользу таковых с меньшим содержанием соли.
В публикации также говорится, что кровоизлияния в мозг достаточно редки у людей младше 40 лет, поскольку у них чаще всего инсульты оказываются следствием слишком высокого давления. Один из главных симптомов — изменение выражения лица, появление асимметрии. Также возможны нарушения речи и сознания, осложняется двигательная функция.
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