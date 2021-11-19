Перечислены 7 признаков сахарного диабета

Врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета Елена Евдокимова перечислила семь признаков, свидетельствующих о наличии сахарного диабета. Об этом сообщают "Известия".
Первым признаком, по словам специалиста, является постоянная жажда. Из этого вытекает второй признак — повышенное мочеиспускание. Третий также обусловлен первыми двумя — генитальный зуд.
"Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду",
— уточнила Евдокимова.
Четвертый симптом — потеря массы тела нормальном или повышенном аппетите. Причиной этого заключается в том, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Пятый — плохая функция заживления и образование гнойничков на коже. И последние два — постоянная усталость, повышенная утомляемость и проблемы со зрением. По словам врача, человек с таким заболеванием может испытывать "ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами".
Читайте также о простом способе снизить риск возникновения тромбоза.