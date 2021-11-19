Перечислены 7 признаков сахарного диабета

"Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду",

Четвертый симптом — потеря массы тела нормальном или повышенном аппетите. Причиной этого заключается в том, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Пятый — плохая функция заживления и образование гнойничков на коже. И последние два — постоянная усталость, повышенная утомляемость и проблемы со зрением. По словам врача, человек с таким заболеванием может испытывать "ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами".