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Перечислены 7 признаков сахарного диабета

Мария Иглина
3 часа назад

Врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета Елена Евдокимова перечислила семь признаков, свидетельствующих о наличии сахарного диабета. Об этом сообщают "Известия".

Перечислены 7 признаков сахарного диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первым признаком, по словам специалиста, является постоянная жажда. Из этого вытекает второй признак — повышенное мочеиспускание. Третий также обусловлен первыми двумя — генитальный зуд.

"Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду",

— уточнила Евдокимова.

Четвертый симптом — потеря массы тела нормальном или повышенном аппетите. Причиной этого заключается в том, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Пятый — плохая функция заживления и образование гнойничков на коже. И последние два — постоянная усталость, повышенная утомляемость и проблемы со зрением. По словам врача, человек с таким заболеванием может испытывать "ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами".

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Болезни и лекарства,Елена Евдокимова,
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