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Раскрыт простой способ снизить риск возникновения тромбоза после COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нужно делать, чтобы снизить риск возникновения тромбоза после COVID-19. Ее слова приводит "Москва 24".

Раскрыт простой способ снизить риск возникновения тромбоза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться".

Врач отметила, что следует избегать применения препаратов для разжижения крови, так как эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, а назначать их может точно медицинский специалист.

Также Чернышова напомнила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, следует вызвать "скорую", так как такое состояние может свидетельствовать о возникновении инсульта.

Ранее мы писали о первых признаках тромбоза.

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