Врач перечислила первые признаки тромбоза

Кардиолог с 22-летним стажем Анна Кореневич рассказала о первом признаке тромбоза. Она записала видео об этом и опубликовала его на своем Youtube-канале.

Кореневич рассказала, что зачастую тромбы образуются в коронарных артериях. Появляются холестериновые бляшки, которые под воздействием воспаления (например, COVID-19) лопаются, появляются тромбы и начинает развиваться некроз сердечной мышцы. Как результат - инфаркт миокарда.

Кардиолог отметила, что в России ежегодно от инфаркта миокарда умирает порядка 1 200 000 человек.

Врач рассказала и о том, какие могут быть симптомы тромбоза.

"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен как раз-таки страх смерти".

Также она добавила, что может появляться одышка и даже тошнота и рвота.

"В тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться. Это помимо болевого синдрома. Боль как правило локализуется строго за грудиной или по всей передней поверхности грудной клетки. Или может локализоваться в левой или обеих руках, передней поверхности шеи и даже челюсти".