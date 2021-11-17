Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, провоцирующие тромбоз. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Мясникова, в зелени содержится слишком много витамина К, который ослабляет действие лекарств от тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина"

При этом врач подчеркнул, что сам по себе витамин К тромбоз не провоцирует.

"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то соответственно будет тромбоз"