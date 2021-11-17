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Мясников назвал продукты, провоцирующие тромбоз

Мария Каткова
5 часов назад

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, провоцирующие тромбоз. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников назвал продукты, провоцирующие тромбоз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Мясникова, в зелени содержится слишком много витамина К, который ослабляет действие лекарств от тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина"

При этом врач подчеркнул, что сам по себе витамин К тромбоз не провоцирует.

"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то соответственно будет тромбоз"

Нужно обращать внимание на наличие других витаминов в рационе. Врач рассказала, как восполнить дефицит витамина D без лекарств.

Новости,Александр Мясников,
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