Как восполнить дефицит витамина D без лекарств

Эндокринолог Татьяна Бочарова перечислила продукты, которые частично помогут восполнить недостаток витамина D в организме. Ее слова приводит РИА Новости.
Специалист рекомендует включить в рацион жирную рыбу: лосось, тунец, треска и сардины. Также она советует употреблять яичный желток.
"Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески",
— подчеркнула врач.
По словам доктора, тем, кто живет в средней полосе, крайне важно с мая по сентябрь принимать солнечные ванны. Она отметила, что существуют рекомендации о том, сколько витамина Д необходимо получать в сутки.
"Для взрослых это 600-800 МЕ (международных единиц); тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ — для прочности костей нужно больше ресурсов",
— резюмировала эксперт.
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