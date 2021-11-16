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Как восполнить дефицит витамина D без лекарств

Катерина Саломе
58 минут назад

Эндокринолог Татьяна Бочарова перечислила продукты, которые частично помогут восполнить недостаток витамина D в организме. Ее слова приводит РИА Новости.

Как восполнить дефицит витамина D без лекарств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист рекомендует включить в рацион жирную рыбу: лосось, тунец, треска и сардины. Также она советует употреблять яичный желток.

"Кроме того, сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески",

— подчеркнула врач.

По словам доктора, тем, кто живет в средней полосе, крайне важно с мая по сентябрь принимать солнечные ванны. Она отметила, что существуют рекомендации о том, сколько витамина Д необходимо получать в сутки.

"Для взрослых это 600-800 МЕ (международных единиц); тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ — для прочности костей нужно больше ресурсов",

— резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что эндокринолог рассказала об опасности витамина К.

ЗОЖ,Татьяна Бочарова,РИА Новости,
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