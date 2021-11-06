Эндокринолог рассказала об опасности витамина К

Злоупотребление витамином К может привести к опасным проблемам с сосудами, спровоцировать тромбоз и тромбофлебит. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

У одной из пациенток медика была предрасположенность к этим заболеваниям, однако ситуацию усугубил именно прием витамина K.

"Витамин К вырабатывается в нашем собственном организме, и его тотальный дефицит может возникнуть только при полной резекции (удалении) толстого кишечника. То есть это маловероятное событие",

— объяснила Павлова и добавила, что мужчинам также не стоит злоупотреблять витамином K, несмотря на то что у женщин варикоз развивается чуть чаще.

Этот витамин следует пить только в том случае, если врач, который его назначил, убедился, что у пациента нет определенных проблем и провел генетическое исследование.