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Эндокринолог рассказала об опасности витамина К

Мария Иглина
2 часа назад

Злоупотребление витамином К может привести к опасным проблемам с сосудами, спровоцировать тромбоз и тромбофлебит. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Эндокринолог рассказала об опасности витамина К
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У одной из пациенток медика была предрасположенность к этим заболеваниям, однако ситуацию усугубил именно прием витамина K.

"Витамин К вырабатывается в нашем собственном организме, и его тотальный дефицит может возникнуть только при полной резекции (удалении) толстого кишечника. То есть это маловероятное событие",

— объяснила Павлова и добавила, что мужчинам также не стоит злоупотреблять витамином K, несмотря на то что у женщин варикоз развивается чуть чаще.

Этот витамин следует пить только в том случае, если врач, который его назначил, убедился, что у пациента нет определенных проблем и провел генетическое исследование.

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