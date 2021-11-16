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Мясников перечислил опасные для почек препараты

Мария Иглина
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, частый прием которых может нанести вред почкам. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на YouTube.

Мясников перечислил опасные для почек препараты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, угрозу для здоровья почек представляют некоторые нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, кеторолак, диклофенак и дротаверин. Он добавил, что они также опасны для желудка и сердца и могут влиять на возникновение онкологических заболеваний:

Мясников отметил, что в список опасных для почек лекарств не входит парацетамол:

"Парацетамол не имеет противопоказаний, кроме одного, — он токсичен для печени, если вы переваливаете определенную дозу".

Максимально допустимая суточная доза парацетамола составляет четыре грамма.

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Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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