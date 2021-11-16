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Названы признаки опасного кашля

Катерина Саломе
1 час назад

Сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд рассказала, что существует ряд заболеваний, при которых пациент начинает задыхаться во время кашля. Об этом пишет издание Expressen.

Названы признаки опасного кашля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик перечислила признаки опасного кашля, наличие которых требует незамедлительного обращения к врачу. По ее словам, к ним относятся сочетание насморка с мокрым кашлем и повышенная температура.

«Если у вас риновирус, то есть обычная простуда, то сначала вирус разъедает слизистые оболочки, а затем к нему присоединяются бактерии. И симптомы зависят от того, какие именно это бактерии»,

— подчеркнула Эрмунд.

Как утверждает Анна, мокрый кашель — это средство защиты организма, а выделение мокроты — ответ тканей на внедрение инфекции. При том, что в большинстве случае мокрый кашель является признаком обычной простуды, в некоторых случаях, по словам эксперта, он может оказаться симптомом более серьезного заболевания.

«Многие из них опасны для маленьких детей. Например, в этом году наблюдается множество случаев респираторно-синцитиального вируса, а несколько лет назад была вспышка коклюша»,

— отметила доктор.

У тех, кто продолжительное время курит, может возникнуть хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заявила специалист. Она добавила, что недуг развивается, как правило, на протяжении нескольких лет.

«При ХОБЛ бывает мокрый кашель с одышкой. При таких симптомах надо идти к врачу»,

— резюмировала Анна.

Ранее мы рассказывали о том, почему возникает сухой кашель.

Болезни и лекарства,
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