Названы признаки опасного кашля

Сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд рассказала, что существует ряд заболеваний, при которых пациент начинает задыхаться во время кашля. Об этом пишет издание Expressen.

Медик перечислила признаки опасного кашля, наличие которых требует незамедлительного обращения к врачу. По ее словам, к ним относятся сочетание насморка с мокрым кашлем и повышенная температура.

«Если у вас риновирус, то есть обычная простуда, то сначала вирус разъедает слизистые оболочки, а затем к нему присоединяются бактерии. И симптомы зависят от того, какие именно это бактерии»,

— подчеркнула Эрмунд.

Как утверждает Анна, мокрый кашель — это средство защиты организма, а выделение мокроты — ответ тканей на внедрение инфекции. При том, что в большинстве случае мокрый кашель является признаком обычной простуды, в некоторых случаях, по словам эксперта, он может оказаться симптомом более серьезного заболевания.

«Многие из них опасны для маленьких детей. Например, в этом году наблюдается множество случаев респираторно-синцитиального вируса, а несколько лет назад была вспышка коклюша»,

— отметила доктор.

У тех, кто продолжительное время курит, может возникнуть хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заявила специалист. Она добавила, что недуг развивается, как правило, на протяжении нескольких лет.

«При ХОБЛ бывает мокрый кашель с одышкой. При таких симптомах надо идти к врачу»,

— резюмировала Анна.