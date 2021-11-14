Мясников объяснил, почему немеют конечности

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что онемение и покалывание в конечностях — признак наличия серьезных заболеваний. Об этом рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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Доктор утверждает, что причиной развития онемения могут стать вредные привычки: курение и употребление алкогольных напитков. Также, по словам Мясникова, спровоцировать покалывания может пережатие нерва, которое может привести к нейропатии. А при слишком частом появлении покалываний Александр настоятельно рекомендует проверить состояние щитовидной железы.

Мясников добавил, что причинами онемения также могут быть диабет, грыжа, артрит и употребление антибиотиков. А нехватка кальция и магния в организме может привести к нейропатии.