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Мясников описал последствия передозировки кальцием

Мария Каткова
5 часов назад

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал последствия передозировки витаминами с кальцием. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном", выпуск которой доступен на YouTube.

Мясников описал последствия передозировки кальцием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медик пояснил, что порция больше двух грамм кальция в день может быть опасна для здорового человека, которому врач не назначал большую дозу.

"Больше двух граммов вы не должны принимать. Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги", — пояснил он.

От недостатка кальция в организме может развиться опасное заболевание — остеопороз. В таких случаях врачи назначают специальную диету.

Для профилактики болезни Мясников порекомендовал пересмотреть свое питание для того, чтобы в нем было достаточное количество витамина D и кальция.

Ежедневно он порекомендовал принимать один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D. Этого будет достаточно для нормального функционирования организма.

Ранее Мясников перечислил провоцирующие псориаз лекарства.

Новости,Александр Мясников,
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