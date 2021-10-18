Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.41
Войти в почту

Мясников перечислил провоцирующие псориаз лекарства

Мира Маркина
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, которые могут привести к развитию неизлечимого заболевания кожи — псориаза. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном».

Мясников перечислил провоцирующие псориаз лекарства
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, вызвать псориаз могут бета-блокаторы, которые используются для лечения аритмии и гипертонии. Также опасность представляют препараты лития, которые назначают людям с маниакально-депрессивным синдромом.

Кроме того, спровоцировать заболевание кожи могут ингибиторы фактора некроза опухоли.

«Ими прекрасно лечат псориаз. Но иногда, если врачи дают их по другим причинам другим людям, они могут вызывать псориаз», — сказал Мясников.

Телеведущий порекомендовал людям с псориазом пройти специальные обследования на выявление ревматоидного артрита, чтобы избежать проблем в будущем. Чтобы курс лечения был наиболее эффективным, обратиться к врачу необходимо как можно раньше.

Ранее Мясников рассказал о смертельном вреде популярного напитка.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители