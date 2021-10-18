Мясников перечислил провоцирующие псориаз лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, которые могут привести к развитию неизлечимого заболевания кожи — псориаза. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном».

По словам медика, вызвать псориаз могут бета-блокаторы, которые используются для лечения аритмии и гипертонии. Также опасность представляют препараты лития, которые назначают людям с маниакально-депрессивным синдромом.

Кроме того, спровоцировать заболевание кожи могут ингибиторы фактора некроза опухоли.

«Ими прекрасно лечат псориаз. Но иногда, если врачи дают их по другим причинам другим людям, они могут вызывать псориаз», — сказал Мясников.