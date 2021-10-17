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Мясников рассказал о смертельном вреде популярного напитка

Катерина Саломе
34 минуты назад

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал напиток, способный сильно навредить организму. Подробности доктор раскрыл в эфире своей авторской программы на канале «Россия 1».

Мясников рассказал о смертельном вреде популярного напитка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Мясникова, нет ничего опаснее сладкой газировки. Специалист утверждает, что она вызывает диабет и ожирение, что в свою очередь провоцирует развитие онкологии.

«Не зря во многих странах это запрещено продавать рядом со школами. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная от остеопороза, заканчивая онкологией и болезнями сердца»,

— подчеркнул доктор.

Мясников советует выпивать две-три чашки кофе в день помимо обычной воды. Эксперт утверждает, что в нем содержится больше тысячи биологически активных веществ, которые полезны для печени, а также помогают при подагре, ревматоидном артрите и остеопорозе.

Правильный и сбалансированный рацион — залог здоровья. Зачастую именно ожирение становится причиной развития серьезных заболеваний. Так, онколог перечислил продукты, провоцирующие рак груди.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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