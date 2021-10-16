Онколог назвал продукты, провоцирующие рак груди

О том, какие продукты рекомендуется исключить из рациона, чтобы снизить вероятность онкологии молочной железы продукты, рассказал доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков. Слова медика приводит издание "Известия".
По словам профессора, одним из факторов риска развития рака молочной железы, считается ожирение. По этой причине на вероятность проявления заболевания напрямую влияет рацион.
Из рациона, по мнению ученого, нужно исключить сладкую, жареную и жирную пищу, а также переработанное мясо (ветчину, сосиску, сардельки).
«Это, в первую очередь, копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Из-за этого всего 50 граммов сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет», — отмечает врач.
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