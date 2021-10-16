Онколог назвал продукты, провоцирующие рак груди

«Это, в первую очередь, копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Из-за этого всего 50 граммов сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет», — отмечает врач.