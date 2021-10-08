Онколог рассказал, какие препараты провоцируют рак

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов рассказал, что некоторые лекарства могут провоцировать у человека развитие онкологического заболевания. Об этом он поговорил с "ФедералПресс".

"Фармакологические препараты, содержащие в себе эстроген, повышают возможность развития у человека онкологических заболеваний",

- заявил врач.

"В эту группу входят различные противозачаточные средства (пероральные контрацептивы), а также лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла и для сглаживания расстройств, происходящих во время наступления менопаузы"

Как пояснил Иванов, лекарства могут быть фактором риска, если пациент их будет употреблять в чрезмерном количестве, не соблюдая врачебные инструкции по применению препарата.

Помимо этого, возможность появлений опухолей (в частности, молочной железы, толстой кишки, пищевода, головы, шеи, мочеточников) может провоцировать излишнее потребление спиртного.

Также к раку может привести курение и другие обстоятельства.