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Онколог рассказал, какие препараты провоцируют рак

Стелла Шмель
6 часов назад

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов рассказал, что некоторые лекарства могут провоцировать у человека развитие онкологического заболевания. Об этом он поговорил с "ФедералПресс".

Онколог рассказал, какие препараты провоцируют рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Фармакологические препараты, содержащие в себе эстроген, повышают возможность развития у человека онкологических заболеваний",

- заявил врач.

"В эту группу входят различные противозачаточные средства (пероральные контрацептивы), а также лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла и для сглаживания расстройств, происходящих во время наступления менопаузы"

Как пояснил Иванов, лекарства могут быть фактором риска, если пациент их будет употреблять в чрезмерном количестве, не соблюдая врачебные инструкции по применению препарата.

Помимо этого, возможность появлений опухолей (в частности, молочной железы, толстой кишки, пищевода, головы, шеи, мочеточников) может провоцировать излишнее потребление спиртного.

Также к раку может привести курение и другие обстоятельства.

Кстати, рак легких не всегда настигает исключительно курильщиков. в 10–25 процентах случаев он возникает у людей, которые никогда не курили. В какой-то степени это связано с пассивным курением, но зачастую причина болезни кроется в другом.

Новости,Антон Иванов,ФедералПресс,
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