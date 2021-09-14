Почему рак курильщиков не всегда настигает именно курильщиков

Долгие годы врачи связывали рак легких с вредными привычками, особенно с курением сигарет и кальянов. Но исследование американского Национального института онкологии, опубликованное в Nature Genetics, вносит коррективы в эту теорию. Подробнее о раке легких расскажет "Рамблер".

Рак легких считается болезнью курильщиков, но в 10–25 процентах случаев он возникает у людей, которые никогда не курили. В какой-то степени это связано с пассивным курением, но зачастую причина болезни кроется в другом.

С курящими людьми все довольно просто, так как в табачном дыме содержится много канцерогенов, в клетках легких появляется множество точечных мутаций. Чем их больше, тем выше вероятность образования опухоли. С теми, кто не курил никогда, вопрос обстоит сложнее.

Тонгву Чжан из американского Национального института онкологии и его коллеги описали профиль мутаций. В основу работы легли данные о 232 пациентов с раком легких, которые никогда не курили.

Геномный анализ выявил три новых подтипа рака легких у "некурильщиков". Исследователи дали им музыкальные названия, в зависимости от количества изменений.

Преобладающий подтип piano имел самое маленькое количество мутаций. В таком случае опухоль растет медленно, ее можно отыскать на ранней стадии и вылечить.

Подтип mezzo-forte имел специфические хромосомные изменения, а также мутации в гене рецептора фактора роста EGFR, который дает более быстрый рост опухоли.

Подтип forte характеризуется удвоением всего генома, геномное изменение, которое часто наблюдается при раке легких у курильщиков. Такая опухоль также растет очень быстро.